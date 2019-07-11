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Госдума одобрила во II чтении право регионов вводить внешний финконтроль в муниципалитетах

Во втором чтении было принято две поправки юридико-технического характера

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому контрольно-счетным органам субъектов РФ предоставляется право вводить внешний финансовый контроль в отдельных муниципальных образованиях в случае заключения соответствующего соглашения.

Документ, инициированный группой депутатов Госдумы, был разработан во исполнение поручения главы государства по итогам состоявшейся 24 апреля 2017 года встречи членов Совета законодателей с президентом РФ Владимиром Путиным.

По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать повышению эффективности внешнего финансового контроля.

Во втором чтении было принято две поправки юридико-технического характера.

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