Минсельхоз 1 октября представит дорожную карту по поддержке региональных брендов

ПУШКИН /ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 11 июля. /ТАСС/. Минсельхоз в соответствии с поручением президента России Владимира Путина планирует 1 октября представить дорожную карту по поддержке региональных брендов продуктов питания. Об этом журналистам сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в рамках выставки передовых технологий в сельскохозяйственном производстве "Всероссийский день поля - 2019".

"1 октября мы представим дорожную карту, которая четко совершенно будет регламентировать действие всех государственных структур по продвижению наших региональных брендов", - сказал он.

Министр отметил, что Минсельхоз активно работает над этим вопросом. По его данным, в России существует много региональных брендов, которые уже известны не только в стране, но и во всем мире. Но при этом существуют такие региональные бренды, которые производят очень качественную продукцию, но не смогли продвинуть ее на внешних рынках.

"Соответствующее поручение у нас есть, мы будем работать и с другими ФОИВами, и сами будем работать", - заключил министр.

Президент РФ Владимир Путин 2 июля по итогам прямой линии поручил подготовить предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания. Глава государства в ходе прямой линии заявил, что государство и СМИ должны поддерживать развитие местного фермерства. Он также отметил, что основную долю продовольственных товаров на рынок поставляют крупные производства, но забывать малые, средние хозяйства, фермерские хозяйства нельзя.