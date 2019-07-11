Единороссы просят кабмин снизить тарифы на электричество для фермеров

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Эксперты проекта "Единой России" "Российское село" направили в правительство предложения по снижению стоимости электроэнергии для сельхозпроизводителей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба партии.

"Предлагается снизить существующий тариф на электроэнергию для фермеров до тарифа, действующего для промышленных предприятий, также ввести понижающий коэффициент на энергоносители для сельхозпроизводителей регионов с тяжелыми климатическими условиям. Свои предложения мы направили в правительство", - приводит пресс-служба слова координатора партийного проекта, первого заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова.

По его словам, эксперты партпроекта регулярно проводят мониторинг стоимости электроэнергии. "Мы вынуждены констатировать, что тарифы для сельхозтоваропроизводителей по-прежнему в 1,5-2 раза выше, чем для промышленных предприятий. Например, в Алтайском крае сельхозпредприятие платит 6,16 рублей за 1 киловатт в час, а промышленное - около 4 рублей, в Воронежской области фермер платит 7,64 рублей, а промышленное предприятие - 3,49 рублей, в Челябинской области - 6,44 и 4,50 рублей", - отметил он, добавив, что подобная картина наблюдается в большинстве регионов страны.

Плотников подчеркнул, что такая тарифная политика "носит откровенно дискриминационный характер и подвергается обоснованной критике со стороны фермеров и других малых хозяйств на селе".