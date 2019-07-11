ФГУП "Администрация гражданских аэропортов" оштрафовали за нарушения порядка закупок

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Федеральное государственное унитарное предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" оштрафовано на 100 тыс. рублей за нарушения порядка проведения закупок. Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, нарушения были выявлены в ходе проверки целевого и эффективного расходования выделенных предприятию денежных средств.

"Постановлениями управления Федеральной антимонопольной службы по Москве ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" привлечено к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму свыше 100 тыс. рублей", - сказала Короткова.

По ее словам, в ходе проверки были выявлены случаи несвоевременного размещения в Единой информационной системе информации об оплате контрактов, о приемке поставленного товара и выполненной работе. "Кроме того, заказчиком в документации о закупках устанавливались требования, ограничивающие количество потенциальных участников, не отмечены преимущества для организаций инвалидов", - отметила представитель ММТП. Также были выявлены случаи заключения договора с участником, не соответствующим квалификационным требованиям закупки. По выявленным нарушениям прокуратурой в отношении юридического лица возбуждены четыре дела об административных правонарушениях по ч. ч. 4, 5, 7, 8 ст. 7.32.3 КоАП РФ ("Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц").