Строительство заводов в "Сырном кластере" в Подмосковье начнется 17 июля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Строительство заводов на территории "Сырного кластера" в Дмитровском городском округе начнется на следующей неделе, 17 июля состоится закладка памятных капсул с участием четырех резидентов кластера. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Закладка памятных капсул, которые дадут старт строительству заводов резидентов в агропарке Подмосковья "Сырная долина", состоится 17 июля", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Он отметил, что в кластере резидентам будут предоставлены без торгов земельные участки площадью 1-3 га, которые полностью обеспечены инженерной инфраструктурой. Также министр уточнил, что вся инженерная инфраструктура на территории кластера построена за счет регионального правительства. Затраты составляют около 900 млн рублей.

По словам Разина, на первом этапе в кластере планируют разместить свои предприятия четыре резидента с общим объемом производства более 14,5 тыс. т сыра.

"В настоящее время у нас четыре заявки от резидентов сырного кластера. Двоим из них - предприятиям "Сыровар" и "Куршавальская сыроварня" - выделены земельные участки без торгов для реализации проектов. Общее количество запросов от потенциальных инвесторов в два раза превышает площадь свободной земли на территории площадки кластера", - добавил министр.

С запуском заводов на территории кластера появится более 600 рабочих мест. В создание предприятий планируется привлечь порядка 2-2,5 млрд рублей. инвестиций. Разин также напомнил, что производство первых сыров в кластере ожидается в 2020 году.