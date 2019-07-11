Пассажиропоток аэропорта Внуково увеличился на 7,7% в июне 2019 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Внуково в июне 2019 года составил 2,35 млн пассажиров, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения воздушной гавани.

На международных воздушных линиях (МВЛ) пассажиропоток составил 1,22 млн человек (+35,6%). Его доля в общих объемах аэропорта увеличилась с 41% до 51,7%. Наиболее популярными направлениями стали Анталья, Ларнака, Ташкент, Стамбул, Энфида, Барселона, Бодрум, Душанбе, Тиват и Газипаша.

На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) пассажиропоток составил 1,14 млн пассажиров. Наиболее популярными направлениями стали Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные воды и Анапа.

В июне было обеспечено выполнение чуть более 18 тыс. взлетно-посадочных операций (ВПО), что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 6,1%.

Пассажиропоток в январе-июне 2019 года составил 10,7 млн, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Международный аэропорт Внуково - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Пассажиропоток по итогам 2018 года составил 21,478 млн человек, что на 18,4% больше показателя 2017 года.