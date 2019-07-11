Минфин РФ рассчитывает через месяц объявить площадку для листинга санкционных компаний

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минфин РФ рассчитывает через месяц объявить название площадки для листинга санкционных компаний. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Скоро объявим. У нас процедуры проходят, сейчас они закончатся. Будет биржа, в которой государственные организации (...) будут иметь контроль", - сказал он. "Надеюсь, через месяц", - добавил чиновник, отвечая на вопрос, когда будет объявлена площадка.

О том, что Минфин определился с площадкой для листинга санкционных компаний, Моисеев говорил в январе, не озвучивая ее названия.

В октябре 2018 года стало известно о решении Московской биржи не проводить новые размещения бумаг компаний, попавших в санкционный список Минфина США. По словам первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова, это создает дополнительные сложности для таких эмитентов, которые сталкиваются не только "с робостью инвесторов" из-за санкций, но и с нежеланием торговой площадки брать на себя риски.

Минфин и ЦБ также изучали возможность создания финансовой инфраструктуры для листинга российских компаний, попавших под западные санкции.