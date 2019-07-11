Белоусов: правительству следует заранее сообщать ЦБ об объемах трат из ФНБ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правительству следует заранее определиться с объемами трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы Банк России мог учитывать этот фактор при проведении денежно-кредитной политики. Такое мнение высказал журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов, отвечая на вопрос, оправдана ли позиция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по поводу трат средств ФНБ после достижения им 7% ВВП.

"Порог установлен законом. Что касается Набиуллиной, то ее позиция, насколько я знаю, более гибкая - она не жестко говорит, что нельзя и нецелесообразно (тратить все средства ФНБ сверх 7% ВВП - прим. ТАСС). Насколько я ее понимаю, она говорит, что нужно просто учитывать это при формировании параметров ДКП и просит, чтобы Минфин и правительство в целом заранее определились с объемами и направлениями расходования этих денег и сообщили в ЦБ, чтобы они могли эти параметры учесть", - сказал он.

При этом Белоусов добавил, что "это абсолютно правильно, никаких вопросов не возникает".

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина высказала опасения, что инвестирование средств ФНБ после достижения порога в 7% ВВП может оказать влияние на динамику инфляции в среднесрочной перспективе. ЦБ предложил обсудить корректировку порога.

Однако с этим не согласился первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, отметив, что возможность тратить средства ФНБ сверх этого порога "позволяет нам три года прожить при низких ценах на нефть".

Колычев сообщил, что ЦБ пока официально не обращался в Минфин с предложением изменить порог инвестирования средств ФНБ. Минфин, соответственно, также не выработал позицию по данному вопросу.

Согласно бюджетному правилу, дополнительные доходы казны от продажи нефти дороже $40 за баррель направляются в резервы. Средства ФНБ могут вкладываться только в высоколиквидные зарубежные активы. Однако после превышения фондом объема в 7% ВВП правительство может направить эти средства на финансирование инфраструктурных проектов.

Прогноз роста ВВП

Рост экономики РФ по итогам 2019 года может оказаться выше 1,3% на фоне возможного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, заявил Белоусов. "Да, я считаю, что может быть", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "У нас сейчас очень быстро сокращается инфляция, быстрее, чем мы планировали. Это один из индикаторов того, что мы "пережали" ДКП (денежно-кредитную политику - прим. ТАСС), в том числе и то, что падает у нас широкая денежная база - она начала падать в конце прошлого года, чего никогда вообще не было - в номинальном выражении снижение пошло", - пояснил он.

В первом полугодии, по словам Белоусова, рост ВВП РФ может быть на уровне 1%."У нас в первом полугодии ВВП более или менее уже определен, сейчас будет с точностью до досчета. Я думаю, будет где-то в районе 1% (рост в годовом выражении - прим. ТАСС). Но вопрос сейчас даже не в цифрах, а в тех трендах и в тех тенденциях, которые есть. Почему это [замедление] произошло? Это такой предметный разговор. Следует иметь ввиду, что некоторые тренды, которые ведут к замедлению, обозначились еще в конце прошлого года", - отметил помощник президента.

Он также добавил, что ЦБ будет самостоятельно принимать решение. "Но если у нас будет аккуратно идти политика смягчения, с учетом, конечно, возможных последствий на колебания обменного курса рубля, - а здесь нужно учитывать очень много факторов, и в том числе проведение политики количественного смягчения США, то, о чем они так аккуратненько объявляют, и политики (ЕЦБ - прим. ТАСС), которая будет. Ну, скорее всего, будет. Я имею в виду, потому что окончательно ее будет проводить Лагард. Это все тоже надо учитывать, потому это отражается на динамике обменного курса, на кросс-курсах валют. Но тем не менее, с учетом этого можно ожидать некоторого смягчения", - считает Белоусов.

По его мнению, это должно дать быстрый эффект для роста экономики. "Потому что один из отрицательных факторов этого сдерживания (экономического роста - прим. ТАСС) является то, что у нас примерно шесть кварталов - за исключением одного квартала, и то это было связано с урожаем - не растут [производственные ] запасы. Рост запасов - это классический индикатор оживления, а у нас они не растут. Почему? Потому что если посчитать - около половины отраслей не могут нормально формировать оборотный капитал, оборотные средства при ставке [кредита] 10%. Поэтому если у нас ставка начнет снижаться, у нас прямо целые будут блоки экономики включаться в формирование запасов. И вот это может быть эффектом, который даст толчок в 2019 году. Плюс есть некоторая надежда, что во втором полугодии оживится экспорт - это тоже фактор, который даст с другой стороны эффект", - заключил Белоусов.