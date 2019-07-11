Минпромторг предложил увеличить число регионов для тестирования беспилотных авто

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил увеличить до 11 число регионов, где будут проходить эксперименты по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Ранее с инициативой расширить число регионов для эксперимента тестирования беспилотных авто на дорогах выступала НТИ "Автонет". Тогда было предложено к опытным зонам в Москве и Республике Татарстан добавить Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край.

Согласно проекту постановления, Минпромторг предлагает дополнить список регионов из инициативы "Автонета" еще одним - Новгородской областью. Как отмечается в пояснительной записке, проект разработан с учетом предложений компании "Яндекс", представленных на рассмотрение рабочей группы по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях реализации плана мероприятий НТИ "Автонет".

В документе поясняется, что расширение территории проведения эксперимента направлено на создание благоприятных условий для совершенствования технологий автономного вождения разработчиками беспилотных автомобилей. "На основе данных, полученных в результате проведения эксперимента, предполагается сформировать требования для высокоавтоматизированных транспортных средств, применяемых при проведении оценки соответствия", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Внедрение технологических продуктов и платформенных решений преимущественно на основе отечественных технологий, в том числе для развития беспилотного транспорта, является частью мероприятий по реализации национального проекта "Цифровая экономика".

В июне "Яндекс" вывел на дороги общего пользования Москвы первые пять беспилотных автомобилей четвертого уровня автономности (предполагает высокую степень автоматизации, когда система способна взять управление автомобилем на себя и участие водителя не требуется, за исключением особых обстоятельств). Планируется, что беспилотные автомобили будут протестированы по четырем основным локациям: вылетные магистрали, МКАД и ТТК, спальные районы Ясенево и Бутово, Коммунарка, а также центр столицы, заявляли ранее в пресс-службе НТИ "Автонет". До конца 2019 года "Яндекс" планирует вывести на дороги общего пользования более сотни беспилотных автомобилей.

Об эксперименте

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 года подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер РФ Максим Акимов пояснял, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдут 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года.

Акимов также сообщал, что сроки начала использования беспилотного транспорта на автодорогах общего пользования будут определены по итогам экспериментального запуска, то есть после марта 2022 года.