Эксперты оценили усилия правительства против роста цен на авиабилеты

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Предлагаемых правительством мер будет достаточно для того, чтобы не допустить роста цен на авиабилеты, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В настоящий момент Госдума рассматривает законопроект о механизме поддержки авиаперевозчиков, что необходимо из-за сильного роста стоимости авиакеросина в последние годы. По подсчетам аналитика "Финам" Алексея Калачева, цены производителей авиационного топлива выросли за два года на 43,5%, основной рост пришелся на прошлый год.

Во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным жители Дальнего Востока пожаловались на высокие цены на авиабилеты. После это он распорядился, чтобы авиакеросин был включен в соглашение с нефтяниками по стабилизации цен на топливо. В результате правительство решило ввести возвратный акциз на керосин, который бы компенсировал авиакомпаниям часть расходов на топливо, но не оказывал бы влияния на его стоимость у нефтяных компаний.

"Я полагаю, принятых мер будет достаточно для стабилизации рынка. Правительству удалось, не отказываясь от повышения акцизов на топливо, сдержать рост цен на бензин и дизельное топливо. Должно получиться и с авиакеросином, - сказал Калачев. - Если не будет резких изменений на рынке нефти или нового обвала курса рубля, для нового роста цен на топливо не будет оснований".

Вице-премьер Дмитрий Козак заверил, что соответствующий законопроект будет оперативно доработан. По его словам, документ предусматривает предоставление обратного акциза авиакомпаниям только в том случае, если конъюнктура мирового рынка будет приводить к увеличению цен на внутреннем. Он пояснил, что такой диспаритет возникает, когда цена за баррель нефти превышает $70.

Консультант Vygon Consulting Евгений Тыртов заметил, что при сохранении текущих цен размер компенсаций был бы равен нулю из-за текущей низкой стоимости топлива в Европе, которая сейчас на 25% ниже максимальных уровней сентября-октября 2018 г. "Если цены вырастут до прошлогодних высоких уровней, то авиакомпании получат до 6-7 тыс. руб. за тонну авиакеросина или 35-40 млрд руб. в 2019 г.", - подсчитал эксперт.

С коллегами согласен и начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Брокер" Виктор Бондарович - размер компенсации будет зависеть от того, как сильно будет меняться цена на нефть. "На мой взгляд, наиболее верный путь выбрал "Аэрофлот", захеджировавший большую часть своих расходов на топливо. Это поможет перевозчику оставаться в рамках своего бюджета при резких, кардинальных изменениях цен на нефтепродукты", - рассказал он.

Эксперт добавил, что зависимость авиакомпаний от государственных дотаций и льгот не является чисто российским изобретением - государственную поддержку в том или ином виде получают многие европейские и североамериканские компании.

О компенсациях

Законопроект, который включает поправки об авиакеросине, находится на рассмотрении в Государственной Думе. По поручению Путина меры должны начать работать уже с 1 августа этого года, но на заседании 10 июля Госдума вернула на доработку документ профильному комитету из-за нарушения процедуры внесения документа, так как они были оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта по стимулированию добычи редких металлов.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев говорил, что сейчас правительство и Госдума прорабатывают отдельный законопроект для внесения в нижнюю палату, чтобы регламент не был нарушен. При этом он может быть инициирован и депутатами. Продлевать весеннюю сессию не потребуется, уверен Шхагошев.

Законопроект может быть рассмотрен 16 июля.