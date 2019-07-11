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"Росатом" готов участвовать в строительстве ряда объектов в Боливии

У российской компании "одни из лучших компетенций в мире", отметил министр энергетики РФ Александр Новак

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" выразила готовность участвовать в проектах по строительству ряда предприятий на территории Боливии, сообщил в четверг министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-1".

"Боливия порядка 40 предприятий планирует строить, - сказал он. - Наш "Росатом" готов участвовать, поскольку у них одни из лучших компетенций в мире".

Летом 2018 года при участии "Росатома" на территории южноамериканской республики началось строительство Центра ядерных исследований и технологий на площадке в городе Эль-Альто на высоте 4,1 тыс. м над уровнем моря. Как сообщалось ранее, проект, который будет реализован совместно с госкорпорацией "Росатом", полностью финансируется за счет средств Боливии и оценивается в $300 млн.

Кроме того, в четверг в рамках официального визита президента Боливии Эво Моралеса в РФ между "Росатомом" и боливийской стороной был подписан меморандум о сотрудничестве в области развития промышленных и исследовательских проектов в литиевой промышленности.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичБоливияРоссия
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