Агропромышленные группы BRF и Marfrig отказались от планов слияния

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июля. /ТАСС/. Крупные бразильские мясоперерабатывающие компании BRF и Marfrig отказались от планов по созданию совместного предприятия (СП). Соответствующие заявления для акционеров опубликовали в среду оба агрохолдинга.

Данное решение принято в связи с отсутствием между сторонами консенсуса по вопросам управления будущим СП, говорится в публикации за подписью президента BRF Лоривала Ногейра Луза Жуниора. Как уточняется в документе Marfrig, "данный факт не отразится на других проектах коммерческого взаимодействия" между предприятиями.

В конце мая BRF и Marfrig сообщили в Комиссию по ценным бумагам и биржам США о начале переговоров об объединении. Планировалось, что для этого сторонам отводится до 120 дней. Согласно анонсированным тогда условиям сделки, в результате обмена акциями доля BRF в СП должна была составить 84,98%, а Marfrig - 15,02%. Ранее соответствующую сделку одобрило бразильское антимонопольное ведомство.

BRF является крупнейшим в Бразилии производителем свинины и курятины. Marfrig - второй по величине в мире производитель говядины. Их стоимость оценивается в 23 и 4 млрд бразильских реалов ($5,7 и $1 млрд) соответственно.