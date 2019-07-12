Завершен первый этап цифровизации подстанции "Благовещенская" в Амурской области

ТАСС, 12 июля. Энергетики завершили первый этап цифровизации подстанции "Благовещенская" в Амурской области. Об этом сообщается в пятницу на сайте Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу "Россети").

"Впервые на объекте магистральных электросетей Дальнего Востока внедряется оборудование, позволяющее передавать в цифровом виде сигналы на всех уровнях управления системами релейной защиты и противоаварийной автоматики", - отмечается в сообщении.

На первом этапе было установлено новое распределительное устройство, предназначенное для приема, распределения и учета электроэнергии, а также защиты сетей переменного тока. Персонал станции может отслеживать состояние оборудования удаленно с помощью видеокамер. Обычные кабели заменяются оптоволоконными линиями связи, что должно повысить защиту от помех и исключить риск некорректного срабатывания устройств релейной защиты и автоматики.

Следующий этап предполагает проведение пуско-наладочных работ. Полностью завершить цифровизацию подстанции планируется к началу осенне-зимнего периода.

Подстанция "Благовещенская" мощностью 250 МВА обеспечивает электричеством жителей Благовещенска и Благовещенского района Амурской области с населением более 250 тыс. человек.