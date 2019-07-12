В Роскачестве представили рекомендации по выбору шашлыка. Специалисты рассказали, как долго продукт может храниться в магазине, как лучше подготовить его к перевозке на дачу и как распознать испорченный продукт.

"На этикетке должна быть полная информация о шашлыке и его изготовитель. Обратите внимание на состав продукта: он должен быть максимально простым, как если бы вы мариновали шашлык сами в домашних условиях", - рассказала Анастасия Семенова, профессор, доктор технических наук.

Специалисты отмечают, что мясной полуфабрикат может быть разных категорий, например А и Б - постный с низким содержанием жиров. Категории Г и Д – с высоким, при этом в нем содержится меньше полноценного белка, а также витаминов группы В, железа и цинка.

При выборе шашлыка рекомендуется обратить внимание на дату изготовления. Она должна быть максимально близкой к моменту покупки. Стоит убедиться, что шашлык не простоял на полке магазина длительное время. Несвежий шашлык можно распознать по гнилостному запаху, который будет чувствоваться даже после приготовления продукта. Покупая нарезанный и замаринованный шашлык, также стоит обратить внимание на размер и массу кусочков. Желательно, чтобы они были однородны, таким образом шашлык будет готовиться равномерно. Самым безопасным способом приготовления мяса специалисты называют запекание в фольге. Она надежно защищает шашлык от попадания образующихся при горении канцерогенных веществ.

Если мясо необходимо везти далеко, то лучше положить его в переносной холодильник. Например шашлык, замаринованый на основе майонеза, может быстрее скиснуть на жаре, что повышает риск пищевых отравлений.

Для тех кто решил замариновать шашлык самостоятельно, специалисты напоминают, что несоленое мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 до 4 градусов. Посоленное и замаринованное мясо – при температуре не выше 6 градусов. Это связано с тем, что мясо - благоприятная среда для роста микроорганизмов.