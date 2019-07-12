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МИД КНР предложил США разрешить споры о поставках сельхозпродукции на равноправной основе

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп обвинил власти Китая в том, что они не выполняют обещание увеличить объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов

ПЕКИН, 12 июля. /ТАСС/. Китай и США должны урегулировать разногласия в сфере торговли сельскохозяйственной продукции путем переговоров на равноправной основе. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в пятницу прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Китай не выполняет обещание увеличить закупки американской сельхозпродукции.

"Полагаем, что США и Китай на основе принципов взаимного уважения и равенства должны обсудить пути урегулирования разногласий в сфере сельскохозяйственной продукции", - подчеркнул он.

Трамп в четверг обвинил власти Китая в том, что они не выполняют свое обещание увеличить объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

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СШАКитайТрамп, Дональд
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