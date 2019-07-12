Самарская область выполнит все запланированные на 2019 год задачи по ремонту дорог

САМАРА, 12 июля. Самарская область полностью выполнит все задачи, поставленные на 2019 год по линии национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом в пятницу сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании коллегии Росавтодора.

"Самарская область здесь отмечена как одна из успешных по реализации этого национального проекта. <...> У нас уже 44 проекта закончены, это 30% (от запланированного на 2019 год - прим. ТАСС), по освоению средств у нас значительный показатель на уровне 37%. И мы сегодня с полной уверенностью говорим, что все цели и задачи, которые на 2019 год определены, будут исполнены", - сказал Азаров.

По словам главы региона, всего в текущем году по нацпроекту в Самарской области предусмотрен ремонт 91 участка дорог общей протяженностью 247 км. По данным областного правительства, на эти цели направлено 5,77 млрд рублей, в том числе 3,26 млрд рублей из средств федерального бюджета.

Всего до 2024 года в регионе в соответствии с нацпроектом планируется отремонтировать 1406 км автомобильных дорог регионального и местного значения. Общий объем финансирования нацпроекта в регионе составит 39,7 млрд рублей, в том числе 11,56 млрд рублей из федерального бюджета и 28,13 млрд рублей из бюджета области.