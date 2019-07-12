Аварийную рязанскую дорогу приведут в порядок за счет нацпроекта впервые за 20 лет

ТАСС, 12 июля. Участок дороги в Рязанской области, не ремонтированный более 20 лет, приведут в порядок за счет средств нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом в пятницу сообщается на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог региона.

"В Скопинском районе полным ходом идут ремонтные работы на автодороге Коготково - Корневое - Князево - станция Топилы (участок Коготково - Князево) в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Участок дороги, который соединяет несколько крупных сел с районным центром, не ремонтировался более 20 лет и находился в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.

На объекте уже выполнено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, продолжаются работы по замене деформированных участков автодороги, устройству выравнивающих слоев из асфальтобетона. Подрядчику предстоит уложить новое покрытие на участке протяженностью 15 км, укрепить обочины щебнем, установить новые дорожные знаки, заменить павильоны на автобусных остановках и нанести разметку. Стоимость работ на объекте превышает 175 млн рублей, завершить их планируется в сентябре 2019 года.

Всего по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Рязанской области на ремонт дорог в 2019 году направят 2,67 млрд рублей. Как ранее уточнили ТАСС в минтрансе области, сегодня в нормативное состояние приведено только 21,9% дорог региональных и межмуниципальных дорог. К 2024 году доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна составить не менее 42,76% (2818,39 км), для этого предстоит отремонтировать 1374,9 км дорог.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85% к 2024 году.