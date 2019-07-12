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Правительство Нью-Йорка выделит $15 млн на модернизацию электросетей

К 2040 году электросети города планируют перевести к полностью безуглеродной системе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о старте первого раунда финансирования программы Future Grid Challenge, призванной помочь решить технические задачи, связанные с выработкой и распределением возобновляемой энергии. Об этом сообщается на сайте правительства Нью-Йорка.

Под руководством Управления по энергетическим исследованиям (NYSERDA) по программе Future Grid Challenge будет выделено финансирование в размере $15 млн для компаний, разрабатывающих технологические решения в сфере энергетики - от обработки данных счетчиков в режиме реального времени до внедрения "умных" решений хранения и распределения энергии, а также моделирования нагрузки энергосетей.

Модернизация энергосистемы в рамках проекта Future Grid Challenge - часть программы по переходу на энергию из альтернативных источников на уровне 70% к 2030 году и полностью безуглеродной энергосистеме к 2040 году, принятой в штате Нью-Йорк в начале этого года.

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