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Инфраструктуру фармацевтического кластера в Подмосковье построят до конца 2020 года

Две компании изъявили желание стать резидентами кластера

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют завершить строительство инфраструктуры на территории фармацевтического кластера в Пущине до конца следующего года. Две компании изъявили желание стать резидентами кластера, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

"В настоящий момент мы ожидаем уже две заявки на получение земельных участков от двух компаний. <...> Мы готовим конкурсную документацию на строительство инженерной инфраструктуры. Как только мы выйдем на строительство, я думаю, заявок будет больше. <...> К концу следующего года завершится строительство инфраструктуры", - сказал Хромов.

Он уточнил, что получить заявки от двух компаний ожидается в августе. "Объемный масштабный проект по строительству. Соответственно, инвесторы, заявившиеся сейчас, смогут параллельно уже проектировать и в принципе в строительный сезон следующего года выйти на площадку", - добавил зампред.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о разработке проекта создания фармацевтического кластера в Пущине. По данным Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья, площадь кластера составит 63 га. На его территории планируется разместить предприятия по производству ветеринарных лекарственных средств, фармацевтических препаратов, биотехнологических продуктов.

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