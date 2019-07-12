Эксперты не ожидают волнений на российском рынке бумаг из-за новостей о новых санкциях

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские рынки демонстрируют почти полную инертность к активизации новостного фона по санкциям в отношении отечественного госдолга, считают эксперты, опрошенные ТАСС. Аналитики не ожидают изменений в поведении участников рынка в ближайшей перспективе.

В четверг палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничительных мер по российскому суверенному долгу из-за приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс. Поправка была предложена демократами от штата Калифорния Брэдом Шерманом и Максин Уотерс. Шерман отметил, что поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один гражданин США не сможет совершать новые сделки с российским суверенным долгом, также она предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация [США] придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если Конгресс согласится с этим выводом.

Рынки давно знают о рисках санкций

Опрошенные ТАСС эксперты ожидают нейтрального поведения участников рынка на фоне новостей об одобрении поправки к оборонному бюджету. Они отмечают, что инвесторы будут активно следить за дальнейшей риторикой Конгресса и подчеркивают, что одобрение поправок означает активизацию рисков, но не их реализацию.

"Инвесторы уже привыкли к факту существования риска расширения санкций против РФ. Кроме того, одобрение поправки Палатой представителей - это еще не принятие закона, предстоят дебаты в Сенате и свое согласие должна дать администрация, которая ранее уже заявляла, что введение санкций против российского госдолга нецелесообразно", - считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Он добавил, что если такой запрет будет введен, то будет иметь отношение только к новым покупкам госдолга и произведет ограниченное влияние на Россию, так как "бюджет закрывается с профицитом, а задача восполнения ФНБ будет вот-вот выполнена".

То, что возвращение актуальности санкционной истории пока не оказало выраженного влияния на валютный курс и динамику российских активов, также констатирует главный аналитик "Промсвязьбанка" Михаил Поддубский.

Однако он отмечает, что риски введения санкций на госдолг РФ не заложены в текущий уровень цен. "Санкционная премия в рубле в последние месяцы сократилась до минимума, соответственно, если движение по пути принятия запрета на операции с госдолгом РФ будет продолжаться, сантимент для всей группы российских активов серьезно испортится", - сказал эксперт добавив, что уверенности именно в таком сценарии развития событий пока нет.

"Реакция биржевиков пока сдержанная, рубль поддерживают рост цен на нефть из-за нарастания враждебности в отношениях США и Ирана и приближение налогового периода. Акции поддерживает частичное реинвестирование дивидендных выплат обратно в рынок", - считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Портфельный менеджер компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин полагает, что новость в конечном итоге обойдется снижением индекса государственных облигаций РФ (RGBI) на 1%. Он отметил, что в прошлом году осенние санкции Сената стоили рынку ОФЗ 4 п.п. по данному индексу.

Нигматуллин также обратил внимание на снижении цены обыкновенных акций Сбербанка более чем на 1%, которые пользуются спросом у нерезидентов. Он пояснил, что распродажи во многом были связаны с геополитическими рисками, тем не менее, эффект скорее всего будет краткосрочным.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин ожидает восстановления российского долгового и фондового сегмента после утреннего спада в краткосрочном периоде. В то же время, курс рубля может остаться под давлением из-за накопленных технических факторов, добавил он. С точки зрения среднесрочного периода, для внешних инвесторов гораздо важнее фундаментальные риски, которые ограничивают как потенциал снижения ставок ЦБР, так и потенциал среднесрочного снижения ставок ОФЗ и корпоративного долга РФ, которые обусловлены жесткой монетарной политикой ЦБ в отсутствием ремонетизации экономики.