Профицит ликвидности банков России в июне снизился до 2,3 трлн рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Структурный профицит ликвидности банков РФ, характеризующий избыток денег в банковской системе, в июне снизился на 0,3 трлн рублей по сравнению с маем и составил 2,3 трлн рублей, сообщается в материалах ЦБ РФ.

"Это было, в частности, связано с дальнейшим размещением Минфином России ОФЗ, перечислением Сбербанком дивидендов Банку России и возвратом кредитными организациями депозитов Пенсионного фонда РФ в конце месяца", - поясняет регулятор.

В ЦБ отмечают, что оттоку ликвидности из банков дополнительно способствовало увеличение объема наличных денег в обращении.

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года сохранен на уровне 3-3,3 трлн рублей.

Розничное кредитование

Годовые темпы прироста портфеля кредитов населению к началу июня снизились до 23,3% против 23,8% месяцем ранее, сообщается в материалах ЦБ.

"В мае ускорение роста розничного кредитования, наблюдавшееся на протяжении последних лет, прекратилось. На начало июня годовые темпы прироста портфеля кредитов населению составили 23,3% (месяцем ранее - 23,8%)", - говорится в материалах.

Также в докладе отмечается, что в снижение активности на розничном кредитном рынке внесло свой вклад как ипотечное, так и потребительское кредитование. Во втором полугодии можно ожидать дальнейшего замедления роста розничного кредитования по мере накопления обязательств населения по кредитам и реализации макропруденциальных мер, направленных на сдерживание отдельных сегментов розничного кредитного рынка.

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте. Так, на 1 марта 2019 года рост объемов потребительского кредитования в РФ составил 23,7% в годовом выражении. ЦБ отмечал, что темпы роста кредитования заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат. Для ограничения рисков ЦБ, в частности, вводит показатель долговой нагрузки заемщика и планирует с 1 октября ввести для банков коэффициенты риска по потребкредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки (отношение долга к доходам) и полной стоимости кредита.

Профицит внешней торговли

По данным ЦБ, профицит внешней торговли России в мае 2019 года в годовом выражении снизился на 22% и составил $11,82 млрд.

Экспорт товаров в мае составил $31,59 млрд, сократившись на 13,5% по сравнению с маем 2018 года. Импорт товаров за отчетный период сократился на 7,4% и составил почти $19,77 млрд.

Вложения в ОФЗ

Иностранные инвесторы, по предварительным данным, в июне нарастили вложения в ОФЗ на 89 млрд рублей, сообщает Центробанк.

"В целом за месяц иностранные инвесторы, по предварительным данным, нарастили свои вложения в ОФЗ на 89 млрд рублей", - говорится в материалах ЦБ.

При этом регулятор отмечает, что нерезиденты стали активнее покупать ОФЗ на вторичном рынке.

"В связи с тем, что Минфин России ограничил в конце второго квартала 2019 года предложение бумаг на аукционах, нерезиденты стали активнее покупать ОФЗ на вторичном рынке. По биржевым данным, объем их нетто-покупок на этом сегменте в июне составил 53 млрд рублей, что является максимумом с января 2018 года. Наибольший объем покупок - 26 млрд рублей - пришелся на три торговых дня после заседания ФРС США", - говорится в материалах.