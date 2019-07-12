Россельхознадзор рекомендует Минсельхозу вернуть контроль над применением агрохимикатов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор считает необходимым вернуть Минсельхозу полномочия по контролю над применением агрохимикатов, в том числе для того, чтобы предотвратить массовую гибель пчел в России. По данным ведомства, в течение последних восьми лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

"В сложившейся ситуации необходимо в кратчайшие сроки наделить Министерство сельского хозяйства полномочиями по контролю над производством, хранением, реализацией и применением пестицидов и агрохимикатов. Только этот шаг будет способствовать радикальному изменению ситуации", - сказала она.

Как отметила Мелано, массовая гибель пчел, по мнению Россельхознадзора, связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Она указала, что анализ ситуации показывает, что из года в год ситуация с массовой гибелью пчел ухудшается, что, по данным ведомства, связано с тем, что в течение последних восьми лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов.

Никто не контролирует применение пестицидов и агрохимикатов

Мелано пояснила, что такая ситуация сложилась в 2011 году, когда у Россельхознадзора практически в полном объеме были изъяты и в дальнейшем никому не переданы полномочия по надзору в этой области.

"Сегодня контроль пестицидов и агрохимикатов в плодовоовощной продукции осуществляется только Роспотребнадзором тогда, когда продукция фактически реализуется на прилавках", - сказала она.

При этом, по данным ВОЗ, почти 85% всех овощей и фруктов так или иначе контактируют с различными пестицидами. 900 наименований средств защиты растений разрешены к использованию в стране, однако надзор за их правильным применением не осуществляется, отметила Мелано.

По ее словам, особую опасность для людей, животных и насекомых представляют химические авиаобработки сельскохозяйственных полей. "Объемы, в которых используются пестициды, а также качество самих препаратов, не проверяются государством. Посредством воздушных судов токсичные для многих насекомых и опасные для здоровья животных, рыб и людей соединения распространяются на огромные территории, проникают в почву, водоемы и растения", - считает Мелано.

Она отметила, что отсутствие полномочий повышает и риск попадания на российский рынок контрафактных и запрещенных химикатов, которые в большом количестве производятся в Азии, среди которых особую опасность представляют вещества на основе глюфосината.

Рекомендации по предотвращению гибели пчел

9 июля Минсельхоз России рекомендовал органам управления АПК субъектов принять организационные и практические меры по предупреждению и предотвращению гибели пчел. Во избежание подобных ситуаций в будущем региональными органами управления АПК проводится разъяснительно-консультативная работа по ознакомлению аграриев и пчеловодов с действующим законодательством РФ в части соблюдения регламентов применения пестицидов, указывали в министерстве.

При этом Минсельхоз считает необходимым, чтобы пострадавшие пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий устанавливали причину ущерба пасекам в каждом конкретном случае гибели пчел. По мнению представителей министерства, причинами нарушения их жизнедеятельности могут быть не только применение пестицидов, но и другие факторы.