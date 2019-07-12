В рекламе алкоголя могут разрешить использовать образы людей и животных

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сенатор Сергей Калашников в пятницу внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается разрешить использовать в рекламе алкогольной продукции образы людей и животных, если речь идет о зарегистрированных товарных знаках. Документ размещен в думской электронной базе данных.

"Законопроектом предлагается установить положения, закрепляющие возможность использования в рекламе алкогольной продукции образов людей и животных, являющихся зарегистрированными в установленном порядке товарными знаками", - говорится в пояснительной записке.

Действующим законодательством такая форма рекламы запрещена. "Это положение, принятое в рамках борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя, нарушает другое неотъемлемое право производителей алкогольной продукции - право на защиту объектов интеллектуальной собственности - товарных знаков, в состав которых включены изображения людей и животных", - считает парламентарий. В результате компании, чьи товарные знаки содержат образы людей и животных, не вправе использовать товарные знаки в рекламе своей продукции, констатировал Калашников.

При этом запрет "не распространяется на демонстрацию в рекламе самого товара (банки, бутылки и так далее) в том виде, в котором он представлен на рынке, в том числе с использованием на этикетке данного товара изображений людей или животных, товарных знаков, содержащих такие изображения", обратил внимание сенатор. Также не запрещено распространение названия алкогольной продукции, наименования ее производителя, в том числе если оно одновременно является обозначением человека или животного.

Таким образом, с точки зрения российского антимонопольного законодательства, "указанный запрет создает неравные условия для конкуренции на рынке для хозяйствующих субъектов, которые используют средства индивидуализации, содержащие образы людей и животных", утверждает автор инициативы. Кроме того, по его мнению, "существующая норма законодательства непоследовательна и нелогична, поскольку одновременно допускает использование в рекламе названий товаров, содержащих словесные (текстовые) упоминания людей и животных, которые также могут вызывать ассоциативные образы людей и животных".

"Законодательный запрет ограничивает право на поддержку конкуренции и свободу экономической деятельности, предусмотренную Конституцией РФ", - делает вывод Калашников. В подтверждение актуальности законопроекта он привел данные международных профильных изданий, согласно которым в текущем рейтинге мировых брендов крепкого алкоголя в 85 из 150 товарных знаков используются образы людей или животных.