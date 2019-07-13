СМИ: Италия готовит запрос в РФ по делу о предполагаемом финансировании партии "Лига"

РИМ, 13 июля. /ТАСС/. Прокуратура Милана, ведущая расследование дела о предполагаемом финансировании из РФ одной из двух правящих партий Италии "Лига", готовит запрос в российские следственные органы с просьбой о содействии в выяснении ряда обстоятельств. Об этом сообщила в субботу газета Corriere della Sera.

По данным издания, следователи проверяют движение средств на счетах главного подозреваемого - президента ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлуки Савоини, и для полноты сведений им необходим доступ к базам данных российских банков. Одна из версий заключается в том, что сделка о покупке нефти и керосина, дивиденды от которой должна была получить "Лига", могла быть заключена при помощи банка Intesa Sanpaolo и его российского филиала Intesa. Глава банковской группы Джан Мария Грос-Пьетро уже опроверг любые предположения о причастности банка к этому делу.

Поводом для активизации расследования послужила публикация на сайте BuzzFeed аудиозаписи беседы Савоини, одного из соратников вице-премьера и главы МВД Италии, а также лидера "Лиги" Маттео Сальвини с предполагаемыми российскими предпринимателями, с которыми обсуждалась возможная сделка. Дивиденды от нее в размере €65 млн могла получить партия. Как выяснилось, итальянская прокуратура начала следственные действия уже после того, как первые сведения просочились в СМИ в феврале. В частности, прокуратура выясняет личности двух итальянцев и трех россиян, участвующих в беседе. Савоини подозревается в международной коррупции. Однако из обнародованных СМИ материалов не следует, состоялась ли сделка.

И Сальвини, и Савоини категорически опровергли предположения о российском финансировании партии, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств фактов финансирования итальянской партии в распечатке записи не усмотрели и в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем не менее в период летнего затишья политической жизни это дело получило в Италии широкий резонанс. Представители второй правящей партии коалиционного правительства - "Движения "5 звезд", - с которой у "Лиги" сложились отношения соперничества, не упустили случая, чтобы подчеркнуть прозрачность всех своих источников финансирования.