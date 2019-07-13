Роструд назвал типичные нарушения трудовых прав несовершеннолетних

"Нарушение срока расчета при увольнении, привлечение несовершеннолетних к сверхурочной работе и невключение в трудовой договор обязательных условий являются типичными нарушениями трудовых прав несовершеннолетних", - сообщили в пресс-службе. В частности, среди "нарушений по охране труда в отношении несовершеннолетних работников - допуск к работе без инструктажа или предварительно медицинского осмотра и необеспечение средствами индивидуальной защиты".

В пресс-службе добавили, что за 2018 год "инспекторы труда провели 323 проверки соблюдения трудового законодательства в отношении работников до 18 лет, в ходе которых выявлено 232 нарушения". Как отметили в Роструде, "за нарушения трудового законодательства работодатели, допустившие их, привлечены к административной ответственности".

Также в пресс-службе напомнили, что "перед заключением трудового договора несовершеннолетний гражданин должен пройти обязательный медицинский осмотр, и в дальнейшем проходить его каждый год до совершеннолетия". При трудоустройстве "впервые работодатель обязан оформить ему трудовую книжку, а также предоставить в ПФР данные для регистрации ребенка в системе персонифицированного учета".

Как подчеркнули в Роструде, "несовершеннолетних нельзя привлекать к работе с вредными и опасными условиями труда, подземным работам и устанавливать испытательный срок". Кроме того, их нельзя брать на работу, которая может причинить вред здоровью или нравственному развитию. "Например, работа в игорном бизнесе и ночных клубах", - пояснили в пресс-службе.

Рабочие смены для несовершеннолетних

Также работодатель, продолжили в Роструде, "должен помнить о сокращенном рабочем времени для несовершеннолетних: до 16 лет - не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю". При совмещении работы с учебой в школе, колледже или училище рабочее время ребенка должно быть сокращено не менее чем вдвое.

"При этом рабочая смена детей от 14 до 15 лет не может превышать четыре часа, от 15 до 16 лет - пять часов, от 16 до 18 лет - семь часов, - пояснили в пресс-службе. - При совмещении работы с учебой, продолжительность смены сокращается для детей от 14 до 16 лет - до двух с половиной часов, от 16 до 18 лет - до четырех часов".