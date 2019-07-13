Эксперты: перегрев розничному кредитованию в РФ не грозит, но ситуация требует контроля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Рост кредитования населения РФ хотя и несет определенные риски, но является драйвером экономического роста, а признаков "пузыря" - перегрева рынка в этом сегменте - пока нет, заявил ТАСС зампред ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Аналогичную позицию заняли другие эксперты, опрошенные ТАСС.

"ЦБ, надо отдать ему должное, уже несколько лет последовательно фактически ужесточает регулирование через нормативы рисков, образование резервов потребительского кредитования. Он его охлаждает. Поэтому, на мой взгляд, "пузыря" здесь нет", - сказал зампред ВЭБ.РФ.

Дискуссия между Центральным банком и правительством об опасности роста розничного кредитования в РФ, начавшаяся на Петербургском международном экономическом форуме по инициативе министра экономического развития Максима Орешкина, возобновилась в конце июня. В докладе ЦБ говорилось, что в первом квартале 2019 года рост ВВП мог бы снизиться до нуля при отсутствии поддержки в виде роста потребкредитования. По данным Росстата, в первом квартале 2019 года ВВП вырос на 0,5% в годовом выражении.

Риски перегрева

Клепач соглашается с позицией ЦБ о том, что увеличение числа кредитов для населения стимулировало и экономический рост.

"Действительно, по оценке Банка России, драйвером роста являлся во многом потребительский спрос, поддержанный кредитованием населения. Без этого у нас в первом квартале был бы и не полпроцента рост ВВП, а еще ниже", - сказал Клепач.

По его словам, определенная часть домашних хозяйств может быть перекредитована, и надо обратить внимание на темпы роста расходов населения на обслуживание своих займов.

"Если брать общее отношение потребительского кредита к ВВП, то оно низкое, а если к доходам населения - то уже не низкое, потому что на обслуживание кредитов (имеются в виду не только процентные платежи, но и выплаты) домашние хозяйства тратят, по сути дела, уже на американском уровне. Но этот кредит сосредоточен в ограниченном круге семей. Он не столь распространен. Поэтому риски есть, и они, как и многие эксперты ожидают, и я тоже, приведут к торможению роста кредитов", - сказал Клепач.

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, темпы роста экономики РФ в первом квартале были бы околонулевыми, если бы не рост потребкредитования.

"Я в этом споре на стороне ЦБ, безусловно. Рост потребкредитов - он, конечно создает риски, и Центральный банк уже год об этом говорит. Но мы сейчас в фазе перегрева не находимся, мы к ней приближаемся. Действительно, я абсолютно согласна, что, если бы у нас в первом квартале не произошло ускорение в росте розничного кредитования, то, безусловно, у нас темпы роста были бы действительно околонулевыми", - говорит Орлова.

Эту позицию также поддерживает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов, по словам которого кредитование создает "хотя бы какой-то" спрос на внутреннем рынке.

"Мы все жалуемся, что у нас потребительский спрос слабый, поэтому здесь потребкредитование нам помощник. С другой стороны, мы видим достаточно высокие темпы роста кредитования населения в том числе. Но я, честно говоря, не думаю, что здесь есть "пузырь", - сказал Девятов.

По мнению экономиста, банкам необходимо создавать единое бюро кредитных историй, чтобы видеть заведомо проблемных заемщиков.

"По крайней мере, пока я здесь скорее склонен разделять позицию Центробанка в том, что, наверное, пока ситуация не является такой катастрофической, хотя у отдельных категорий заемщиков [она такова] - мы знаем, что есть люди, у которых по несколько кредитов, которые действительно испытывают трудности с их обслуживанием", - заявил Девятов.

Он отметил, что такое единое бюро кредитных историй позволит любому банку видеть все кредиты и в случае опасений отказывать в предоставлении новых. "Нужно, чтобы любой банк видел, что, например, у человека уже пять кредитов, и шестой не давал. Вот это, я думаю, делать нужно, но большого "пузыря" я не вижу", - сказал Девятов.

Черта не пройдена

Директор департамента Счетной Палаты РФ по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области работы Центрального банка Вениамин Симонов не исключает ситуации, когда зарплаты уже перестанет хватать на обслуживание кредита.

"Просроченная задолженность в 2019 году составила порядка 5% суммы долга. Обычно этот уровень считается допустимым, однако не будем забывать, что мы оперируем цифрами о средней температуре по больнице. И если попытаться рассмотреть ее с других позиций, то получается, что объем неипотечного долга (в среднем на одного заемщика), отнесенного к среднемесячной зарплате по стране, в 2017 году составлял, по некоторым расчетам, порядка 122%, в 2018 - 133%, а на 2019 год прогнозируется в размере около 150%", - сказал Симонов ТАСС.

Он отметил, что существенная часть долга физлиц носит краткосрочный характер.

"Вполне можно смоделировать ситуацию, когда под влиянием неких привходящих или внутренних причин зарплаты просто может не хватить для обеспечения платежей по кредиту. А к чему приводит кризис неплатежей, прекрасно показал кризис на Западе, начавшийся в 2008 году именно с неплатежей и не до конца преодоленный и до сих пор", - добавил он.

Ранее, выступая в Государственной думе, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что рост закредитованности населения в 2019 и 2020 годах темпами около 20% в год может подвести экономику России к опасной черте. Он напомнил, что в прошлом году потребительское кредитование также уже выросло на 20%.

По его словам, ведущийся сейчас на эту тему спор, "может быть, приведет нас к истине". Кудрин считает, что критическая черта еще не перейдена, но ситуация требует постоянного анализа.