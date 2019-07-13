Кабмин одобрил законопроект о новом механизме регулирования валютных операций

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российское правительство одобрило законопроект об установлении дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 9 и 14 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в части установления дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличной иностранной валютой и наличной валютой Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в публикации.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит устранить несоответствие норм налогового и валютного законодательства РФ в вопросе компенсации НДС иностранцам при вывозе товаров за пределы территории стран Евразийского экономического союза, в частности, законопроектом предлагается разрешить юридическим лицам - резидентам компенсировать иностранцам НДС в рублях.

Также законопроект предполагает разрешение юрлицам-резидентам вносить или снимать наличную иностранную валюту в уполномоченных Федеральным казначейством банках, если счета резидентов открыты в этом ведомстве. Помимо того, проектом предусматриваются нормы, согласно которым резиденты могут проводить операции с наличной иностранной валютой в ходе служебных командировок за границу без использования банковских счетов.

Проект рассмотрен и одобрен 24 июня на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.