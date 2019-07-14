Россельхознадзор выявил случаи сокрытия вспышек болезней животных в нескольких регионах

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор обеспокоен неэффективной работой органов управления ветеринарии Волгоградской области, Краснодарского и Ставропольского краев, где выявлены факты сокрытия вспышек болезней животных. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Деятельность указанных ветеринарных служб может негативно сказывается на развитии сельскохозяйственной отрасли, усложняет экспортные поставки и создает риски для регионов, имеющих торговые связи с перечисленными субъектами", - говорится в сообщении.

Как отметили в Россельхознадзоре, у ведомства есть факты, подтверждающие сокрытие вспышек болезней животных на территории этих регионов. Кроме того, из этих субъектов допускается реализация небезопасной продукции, представляющей риск для здоровья населения.

По данным Россельхознадзора, в частности, ветеринарные службы Волгоградской области, Кубани и Ставрополья в должной мере не контролируют производителей животноводческой продукции, в том числе крупных экспортеров, а также допускают серьезные нарушения при ликвидации вспышек опасных заболеваний животных и попустительство в работе по их профилактике.

Нарушения на Кубани

Так, на Кубани в 2018-2019 годах региональные управления по ветеринарии своевременно не реагировали на вспышки африканской чумы свиней (АЧС), а также не противодействовали сложившейся неблагополучной ситуации по бруцеллезу и лейкозу.

Россельхознадзором выявлены многочисленные системные нарушения на молочных предприятиях Краснодарского края: отсутствие прослеживаемости поступающего сырья, наличие продукции с истекшим сроком годности, отсутствие контроля за температурой сырья, отгруженного из хозяйства, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных помещений, нарушение поточности технологических процессов.

Согласно данным информационной системы "Сирано", в готовой молочной продукции крупнейших производителей Краснодарского края неоднократно выявлялись остатки антибиотиков, в том числе линкомицина и тилозина в сметане, сульфаметазина в молоке, тетрациклина, метронидазола и бензилпенициллина в сливках, сообщили в Россельхознадзоре.

Анализ работы одного из краснодарских молокосборщиков с помощью системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" показал, что объемы реализуемой продукции значительно превышают объемы поступающего по документам сырья, добавили в ведомстве.

Проверки на Ставрополье

На протяжении 2018-2019 годов на Ставрополье Россельхознадзором были зафиксированы многочисленные случаи выпуска в оборот некачественной и опасной пищевой продукции (например, поставка в диспансер говядины с гнойным абсцессом), а также оформление ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию с остаточным количеством антибиотика хлорамфеникола, бактериями группы кишечной палочки и повышенным количеством мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

В ходе проведенной в августе 2018 года проверки прокуратурой Ставропольского края управления ветеринарии по региону было установлено, что его руководство не контролирует полноту и своевременность проведения всех необходимых мероприятий по предупреждению, распространению и ликвидации заразных болезней животных.

Как отметили в Россельхознадзоре, в ходе проверки были выявлены нарушения порядка сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов; отсутствие мероприятий, направленных на ликвидацию и недопущение распространения бешенства и лептоспироза; бездействие, не позволяющее исключить циркуляцию возбудителя туберкулеза в хозяйствах; нарушения правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения; проведение исследований на лейкоз не в полном объеме; нарушения при проведении профилактических, противоэпизоотических мероприятий против сибирской язвы животных и высокопатогенного гриппа птиц.

Специалистами также было установлено, что идентификация животных не осуществляется, более того отсутствует учет поголовья сельскохозяйственных животных по половозрастной группе, что приводит к нарушению схем вакцинации против заразных болезней животных.

Проверки Россельхознадзора в 2019 году выявили 8 неблагополучных пунктов по бруцеллезу, 10 по лептоспирозу, 12 по лейкозу, 11 по ринотрахеиту. При этом, согласно официальным данным региональной ветеринарной службы, эти хозяйства должны были быть свободными от указанных заболеваний. Как сообщили в Россельхознадзоре, пока карантин установлен только в одном из проверенных ведомством хозяйств, а остальные фермы работают без ограничений, несмотря на опасные заболевания.

Также не в полном объеме был выполнен план по вакцинации крупного рогатого скота, что создает условия для распространения болезни ящура. Кроме того, Россельхознадзором установлено, что специалистами ветеринарной службы Ставропольского края неоднократно допускались нарушения порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Ситуация в Волгоградской области

Эпизоотическая ситуация в Волгоградской области на протяжении нескольких лет остается напряженной, особенно это касается африканской чумы свиней и бешенства, отметили в ведомстве. В марте 2019 года в ходе проверки регионального управления ветеринарии было установлено, что в большинстве случаев мероприятия по ликвидации очагов бешенства и африканской чумы свиней в 2018 году проведены с грубыми нарушениями.

По данным Россельхознадзора, также в Волгоградской области неэффективно контролируется выполнение обязательных требований в свиноводстве и птицеводстве.

При мониторинговых исследованиях продукции, находящейся в реализации в Волгоградской области, регулярно выявляются антибактериальные средства, превышение по микробиологическим показателям и фальсификация мясных и молочных товаров.