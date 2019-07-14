Авиарейс, задержанный из-за инцидента в аэропорту Саратова, вылетел в Сургут

САРАТОВ, 14 июля. /ТАСС/. Авиарейс, задержанный ранее в аэропорте Саратова после инцидента с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в воскресенье, вылетел в Сургут, сообщается на онлайн-табло аэропорта города Сургута.

По предварительным данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, пассажирский авиалайнер сообщением Сургут - Саратов выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Саратова. На борту находились 110 пассажиров и 8 членов экипажа, пострадавших нет. За пассажирами должен был вылететь резервный борт.

Согласно данным онлайн-табло, рейс из Саратова уже находится в пути.

Ранее работа единственного в Саратовской области аэропорта "Саратов-Центральный" была приостановлена после инцидента с самолетом, следственные органы проводят доследственную проверку по факту произошедшего.