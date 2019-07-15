Партия роста зафиксировала снижение "температуры свободы бизнеса"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Партия роста, возглавляемая бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, измерила ежемесячный индекс "температуры свободы бизнеса" за период с 16 июня по 15 июля (результаты исследования есть в распоряжении ТАСС). По оценкам экспертов, показатель снизился по сравнению с предыдущим 30-дневным периодом на два градуса, до минус девяти.

Экспертами выступили 96 человек - члены федерального совета партии, представители бизнеса, политологи, журналисты и аналитики. Они выбрали ключевые события, связанные с административным воздействием на бизнес, и оценили их по шкале от -30 (максимальная "заморозка" в отношениях государства и бизнеса) до +30 градусов (максимальная "оттепель"). Итоговый показатель рассчитывался как сумма баллов каждого из событий.

Самый высокий положительный балл (+15) получило заявление президента РФ Владимира Путина о том, что надзорные органы должны стать для бизнеса скорее менторами и помощниками, а способствовать этому будет "зеркальный реестр" проверок, в котором предприниматели смогут фиксировать действия контролеров. Следующим важным позитивным событием (+14 баллов) для бизнеса стал арест группы сотрудников ФСБ по обвинению в разбое. Эксперты Партии роста считают, что это событие продемонстрировало готовность спецслужб признавать злоупотребления со стороны своих сотрудников. На третьем месте - поручение Путина до 1 декабря разработать меры против необоснованных арестов предпринимателей (+12 баллов).

Однако позитивный эффект от этих и других событий перекрыли негативные новости, считают эксперты. Так, хуже всего на бизнес-климате сказалось уголовное дело против руководителей группы "Рольф" (-13 баллов), обращение ряда надзорных и силовых ведомств с просьбой вывести их из-под "регуляторной гильотины" (-12 баллов), а также проведение обысков в музее "Собрание" одного из основателей компании "Вимм-Билль-Данн" и вице-президента РСПП Давида Якобашвили (-11 баллов).

"Несмотря на подтверждение политическим руководством курса на защиту бизнеса от административного произвола, острота этой проблемы в первой половине лета не снизилась, а температура свободы бизнеса осталась на отрицательном уровне, - заключают в Партии роста. - Резонансные расследования в отношении злоупотреблений способствовали некоторому выплеску пара, однако радикального снижения напряженности в восприятии бизнесом административных ограничений все же не вызвали".