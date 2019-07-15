МЭР договорилось с ВЭБ.РФ о предоставлении субсидий на Фабрику проектного финансирования

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития России и госкорпорация ВЭБ.РФ подписали соглашение о предоставлении субсидий в рамках Фабрики проектного финансирования в виде имущественных взносов Российской Федерации в ВЭБ.РФ. Субсидия будет предоставлена на возмещение расходов госкорпорации в связи с предоставлением кредитов в рамках проектной Фабрики, сообщили ТАСС в пресс-службе ВЭБ.РФ.

"Субсидии государства хеджируют процентные риски. Программа "Фабрика проектного финансирования" создает условия для взаимовыгодного сотрудничества коммерческих банков при организации финансирования капиталоемких проектов. По всем траншам в рублях, включая транши банков-партнеров, на всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки ЦБ РФ", - отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития, субсидия будет выделяться с сентября 2019 года. Так, в законе о федеральном бюджете на 2019 год уже заложено 18 млн рублей, это предельный уровень финансирования. Также в рамках корректировок бюджета планируется перераспределить дополнительно 100 млн рублей.

"Фактический объем выделяемых субсидий будет зависеть от размера ключевой ставки и ОФЗ-ИН [облигации федерального займа с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции]. Таким образом, выборка субсидии зависит от макроконъюнктуры и необходимости нивелирования государством процентного риска участникам синдиката. В этом основное новшество выделения бюджетных средств в рамках Фабрики проектного финансирования - исходя из фактической потребности кредиторов", - добавили в пресс-службе.

О Фабрике

Фабрика проектного финансирования - совместный проект Минэкономразвития и госкорпорации ВЭБ.РФ, который предусматривает финансирование проектов с помощью синдикации по принципу "80 на 20", где 20% - собственные средства инициатора проекта, 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.

В настоящее время уже принято решение о финансировании в рамках Фабрики трех инвестиционных проектов, общая стоимость которых составляет более 212 млрд рублей. Кроме того, на рассмотрении в ВЭБ находятся еще 11 проектов общей стоимостью более 800 млрд рублей.