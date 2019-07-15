РНКБ планирует запустить систему быстрых платежей до конца 2019 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ, Крым) планирует запустить систему быстрых платежей (СБП), которая распространяется на переводы в сторонние банки, до конца 2019 года. Об этом рассказал журналистам председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин.

"У нас внутри банка уже есть возможность перевода по номеру телефона, вопрос, когда из банка наружу и обратно... у нас срок стоит сентябрь, но до конца года точно реализуем", - пояснил он.

Якунин добавил, что РНКБ также готовится реализовать проект, связанный с оплатой продукции через QR-код в небольших торговых точках с отсутствием платежного терминала.

"Чтобы не покупать для небольших точек на рынке терминал, можно будет просто сделать наклейку с QR-кодом, куда можно будет поднести смартфон и сделать оплату", - рассказал он, добавив, что сроки реализации пока не известны.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым со 100%-м государственным участием. Банк имеет около 170 отделений и более 2 тыс. устройств самообслуживания. РНКБ обслуживает более 2,1 млн физических лиц и 65 тыс. корпоративных клиентов.

Создание пенсионного фонда

РНКБ может вернуться к вопросу создания пенсионного фонда, добавил Якунин.

"Мы об этом думали, вопрос в том, что Крым вошел в состав России в 2014 году и там еще нет столько денег, тех денег, которые можно переводить, накоплено, там же разные части есть. Но будем думать о развитии этого направления <...> Года два назад считали, было недостаточно... расходы на запуск превышали всю выгоду. Спустя пять лет мы возможно опять вернемся к этому расчету", - рассказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) получил право размещать поступившие в фонд в течение года страховые взносы на финансирование накопительной пенсии на депозиты РНКБ. Якунин отметил, что включение в программу позволило банку привлечь около 5 млрд рублей.

Он добавил, что совокупные активы группы РНКБ приблизились к планке в 250 млрд рублей. Банк ожидает докапитализацию до конца 2019 года, сумму средств председатель совета директоров банка не озвучил.

Объединение РНКБ и Крайинвестбанка

По словам Якунина, РНКБ объединится с "Краснодарским краевым инвестиционным банком" (Крайинвестбанк) к концу 2019 года.

"Присоединяться будем уже в конце этого года. Уже вышли директивы на присоединение", - пояснил он.

Якунин добавил, что начиная с января 2020 года к РНКБ перейдет 55 отделений Крайинвестбанка, полный ребрендинг которых произойдет к концу 2020 года. Он отметил, что в рамках объединения банку не потребовалась дополнительная финансовая помощь от АСВ.

Первую точку обслуживания в Краснодаре РНКБ планирует открыть в третьем квартале этого года, также рассказал Якунин.

ПАО "Крайинвестбанк" входит в группу РНКБ с ноября 2016 года. Участие в финансовом оздоровлении принимало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое предоставило РНКБ 27,9 млрд рублей на санацию Крайинвестбанка.