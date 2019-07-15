"Ъ": Минкомсвязь предложила разработать единые требования к информсистемам госорганов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ подготовила проект концепции создания и функционирования единой технологической архитектуры информационных систем органов исполнительной власти. Предполагается, что контролировать работу по данному направлению будет новое должностное лицо - главный государственный IT-архитектор, пишет газета "Коммерсантъ".

Согласно документу, который имеется в распоряжении издания, это поможет обеспечить цифровой суверенитет страны, повысит устойчивость IT-инфраструктуры исполнительной власти и приведет к сокращению сроков оказания госуслуг.

12 июля состоялось заседание профильной межведомственной рабочей группы, на котором планировалось обсудить вопрос о единой IT-архитектуре, однако, пункт пока снят с повестки, сообщила газета со ссылкой на свой источник. В пресс-службе Минкомсвязи РФ ТАСС не стали комментировать данный вопрос.

Также в проекте концепции отмечается, что до 1 октября правительство РФ определит два центра компетенций проекта, один из которых займется информационной безопасностью, а также подготовит предложения по порядку финансирования работ. А до 1 декабря планируется назначить главного государственного IT-архитектора, а также главных IT-архитекторов в субъектах и федеральных органах власти.