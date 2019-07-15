DPA: экспорт германских товаров в Россию вырос, несмотря на санкции

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Экспорт германских товаров в Россию в прошлом году слегка вырос, несмотря на действующие санкции ЕС против Москвы. Об этом говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос депутата Левой партии Дитмара Барча, выдержки из которого в понедельник приводит агентство DPA.

В прошлом году компании ФРГ экспортировали в РФ товаров на сумму в €25,9 млрд, что больше на €130 млн, чем в 2017 году. Показатели экспорта в значительной мере являются следствием развития конъюнктуры в РФ, отметили в правительстве Германии.

В 2012 году германский экспорт в РФ, по оценке кабмина ФРГ, составлял €38,1 млрд, в 2013 году он сократился до €35,8 млрд. После введения санкций он снизился до €21,6 млрд в 2016 году, а затем начал снова расти.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.