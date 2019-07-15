Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие из оборота санкционной продукции

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор высказался за безусловное изъятие из оборота пищевой продукции, запрещенной к ввозу в РФ. Об этом в понедельник сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

"Позиция Роспотребнадзора в отношении продукции, не имеющей сведений о ее происхождении и полного пакета документов, обеспечивающих ее прослеживаемость, качество и безопасность, принципиальна и заключается в безусловном изъятии такой продукции из оборота", - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых продуктов, если они пригодны в пищу. При этом он оговорился, что "это требует обсуждения". Таким образом он прокомментировал инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов, которую поддержал Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Летом 2014 года Россия ввела запрет на импорт из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза ряда продовольственных товаров в ответ на антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. С 2015 года подпавшие под ограничительные меры продукты уничтожаются.