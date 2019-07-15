X5 Retail Group и Coca-Cola запустили пилот по сбору и переработке пластика

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Ретейлер X5 Retail Group и компания Coca-Cola в России запустили пилотный проект по сбору использованной пластиковой и алюминиевой тары через фандоматы, принимающие ПЭТ-бутылки. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

В рамках пилота фандоматы установлены на территории 10 московских магазинов сети "Пятерочка". По результатам тестирования будет принято решение о возможности масштабирования проекта.

За сданные бутылки будет предоставляться скидка в магазине.

Обслуживание фандоматов, вывоз собранной тары на пункты переработки и вторичная переработка пластика и алюминия будут осуществляться компанией "Экотехнологии".