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X5 Retail Group и Coca-Cola запустили пилот по сбору и переработке пластика

В 10 московских магазинах сети "Пятерочка" будут установлены фандоматы для приема ПЭТ-бутылок

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Ретейлер X5 Retail Group и компания Coca-Cola в России запустили пилотный проект по сбору использованной пластиковой и алюминиевой тары через фандоматы, принимающие ПЭТ-бутылки. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

В рамках пилота фандоматы установлены на территории 10 московских магазинов сети "Пятерочка". По результатам тестирования будет принято решение о возможности масштабирования проекта.

За сданные бутылки будет предоставляться скидка в магазине.

Обслуживание фандоматов, вывоз собранной тары на пункты переработки и вторичная переработка пластика и алюминия будут осуществляться компанией "Экотехнологии".

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