Путин проведет встречу с главой Торгово-промышленной палаты

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным.

"Президент работает в Москве, сегодня в Кремле день внутренних совещаний", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что публичной будет встреча Путина с Катыриным. По словам представителя Кремля, подобные встречи проводятся "регулярно, ежегодно с тем, чтобы сверить часы". Песков назвал ТПП "важной организацией с точки зрения экономики".

ТПП - объединение предпринимателей, среди задач которого - защита интересов предпринимательского сообщества в органах власти, содействие развитию экспорта российских товаров и услуг, внедрению инновационных решений и передовых отечественных технологий.