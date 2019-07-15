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Путин проведет встречу с главой Торгово-промышленной палаты

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча будет публичной

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным.

"Президент работает в Москве, сегодня в Кремле день внутренних совещаний", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что публичной будет встреча Путина с Катыриным. По словам представителя Кремля, подобные встречи проводятся "регулярно, ежегодно с тем, чтобы сверить часы". Песков назвал ТПП "важной организацией с точки зрения экономики".

ТПП - объединение предпринимателей, среди задач которого - защита интересов предпринимательского сообщества в органах власти, содействие развитию экспорта российских товаров и услуг, внедрению инновационных решений и передовых отечественных технологий.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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