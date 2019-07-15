Эксперты: ретейл опасается роста очередей в магазинах из-за снятия наличных на кассах

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Торговые сети опасаются, что внедрение возможности снятия наличных на кассах магазинов может привести к росту очередей и нагрузки на кассиров, а также потребует дополнительной инкассации. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Есть опасения, что это также создаст дополнительную нагрузку на кассы магазинов: большая нагрузка на кассиров, вероятность замедления и роста очередей, необходимость в дополнительной инкассации", - сказал представитель АКОРТ.

При этом в АКОРТ отметили, что выдача на кассах в магазинах наличных средств - это дополнительное удобство для покупателей и серьезное расширение возможности для банков-партнеров. "Большое покрытие территории, нет необходимости затрат на банкоматы, на средства безопасности и видеонаблюдения, которые и так работают на территории торговых точек. Для торговых точек - это потенциальные покупатели, которые могут совершить покупку, зайдя в магазин для снятия денег", - пояснили в ассоциации.

Ранее в интервью ТАСС первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что к концу года в 3 тыс. торговых точек в России появится возможность снять наличные с карты Сбербанка.

О развитии системы

Международная платежная система Mastercard вместе с российскими банками еще в 2018 году начала тестировать услугу выдачи наличных на кассах магазинов через POS-терминалы. Федеральная антимонопольная служба, к которой компания обратилась за заключением, положительно оценивает возможное влияние технологии на рынок.

В пилотном проекте приняли участие Сбербанк, ВТБ и "Русский стандарт".

В настоящее время пилотные проекты распространяются в небольших магазинах. Во второй половине года опция может появиться в тестовом режиме в торговой сети "Пятерочка".