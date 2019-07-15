{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Microsoft объявила об изменениях в политике учетных записей

Компания намерена удалять аккаунты, которые ни разу не использовались в течение двух лет

Microsoft будет удалять аккаунты своих пользователей, если они не заходили в них хотя бы один раз в два года. Ранее этот срок составлял пять лет. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

"За исключением отдельно указанных случаев, пользователи должны входить в свою учетную запись Microsoft не реже одного раза в два года, чтобы она оставалась активной. Если вы не выполните вход в течение этого времени, Microsoft сочтет вашу учетную запись неактивной", - отмечается в сообщении.

Исключения коснутся аккаунтов, c которых покупались продукты или услуги Microsoft (не распространяется на подарочные карты, сертификаты или сервисы по подписке), загружались в магазин Microsoft приложения или игры. Также компания не будет удалять аккаунты, у которых есть сертификат Microsoft и если на их аккаунте остаются деньги. Microsoft не станет блокировать учетные записи, с которых подтверждалось создание аккаунтов для несовершеннолетних.

Медведев призвал следить за качеством исполнения поручений по нацпроектам
Премьер-министр также заявил о необходимости усилить правами и обязанностями проектные комитеты
Читать полностью