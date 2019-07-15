Microsoft объявила об изменениях в политике учетных записей

Microsoft будет удалять аккаунты своих пользователей, если они не заходили в них хотя бы один раз в два года. Ранее этот срок составлял пять лет. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

"За исключением отдельно указанных случаев, пользователи должны входить в свою учетную запись Microsoft не реже одного раза в два года, чтобы она оставалась активной. Если вы не выполните вход в течение этого времени, Microsoft сочтет вашу учетную запись неактивной", - отмечается в сообщении.

Исключения коснутся аккаунтов, c которых покупались продукты или услуги Microsoft (не распространяется на подарочные карты, сертификаты или сервисы по подписке), загружались в магазин Microsoft приложения или игры. Также компания не будет удалять аккаунты, у которых есть сертификат Microsoft и если на их аккаунте остаются деньги. Microsoft не станет блокировать учетные записи, с которых подтверждалось создание аккаунтов для несовершеннолетних.