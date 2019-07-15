Заместителем Чубайса в УК "Роснано" назначили Дмитрия Пимкина

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Заместителем председателя правления управляющей компании "Роснано" назначен Дмитрий Пимкин, который заменит Олега Киселева. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба группы "Роснано".

"Я благодарен Олегу Киселеву, настоящему профессионалу в области инвестиций, за 11 лет сложной и результативной работы по созданию с нуля в России новой отрасли - наноиндустрии. Вместе мы накопили бесценный и совершенно уникальный для страны опыт по отбору перспективных технологий в реальном секторе, структурированию сделок с крупными индустриальными партнерами и созданию инвестиционных фондов", - сообщил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

По его словам, Киселев внес огромный вклад в то, что "Роснано" становится значимым российским глобальным технологическим инвестором. В частности, под руководством Олега Киселева другими инвесткомандами успешно завершены такие инвестиционные проекты, как национальная сеть ядерной медицины "ПЭТ-Технолоджи", производитель солнечных модулей "Хевел", "Метаклэй", "Уралпластик" и "Этерно".

"Можно понять его желание по достижении 66 лет уделять больше времени семье и жизни вне ежедневного труда в большой компании. Хочу подчеркнуть, что Олег Владимирович продолжит работу в советах директоров ряда портфельных компаний. Уверен, он передал своему коллеге Дмитрию Пимкину все необходимые компетенции и опыт для дальнейшего роста портфеля "Роснано", - добавил Чубайс.

Новый зампред правления Пимкин ранее занимал должность старшего управляющего директора компании, в которой он работает с 2009 года. Инвесткоманда во главе с ним обеспечила высокий возврат инвестиций в таких проектах, как "Данафлекс", "Микрон", "Никомаг", НПЦ "Пружина", запустив с нуля уникальные высокотехнологичные предприятия, рассказали в пресс-службе.