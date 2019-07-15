В Краснодарском крае зарегистрировали бренд Кубанского раннего картофеля

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Предприниматель из Калининского района Краснодарского края зарегистрировал в Роспатенте бренд "Кубанский ранний картофель", что позволит защитить картофель местного производства от подделок, говорится в понедельник на сайте администрации региона.

Власти в Краснодарском крае в последние годы оказывают активную поддержку фермерам и предпринимателям в защите места происхождения товаров, которые Кубань поставляет в разные регионы России и экспортирует в другие страны. Ранее в 2019 году зарегистрировали бренд "Кубанские яблоки". Сообщалось, что планируется зарегистрировать патенты на картофель и клубнику.

"Роспатент зарегистрировал географическое наименование "Кубанский ранний картофель". Правообладателем географического наименования стал производитель картофеля - индивидуальный предприниматель из Калининского района", - говорится в сообщении пресс-службы администрации края.

Уточняется, что пакет документов на регистрацию патента на выращивание клубники находится в стадии согласования пакета документов в Министерстве сельского хозяйства РФ. "Таким образом, мы защищаем наших потребителей и производителей от подделок, поддерживаем производство традиционных товаров и развиваем сельское хозяйство", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента потребительской сферы региона Романа Куринного.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, только в 2017 году в регионе было собрано свыше 100 тыс. т картофеля. Ежегодно увеличиваются площади по засев этой овощной культуры. В 2018 году картофелем и овоще-бахчевыми культурами на Кубани были засеяны 49,4 тыс. га. В 2019 году уборка урожая продолжается.

Ранее глава Роспатента Григорий Ивлиев сообщил, что к 2021 году в России должно быть зарегистрировано не менее 300 наименований места происхождения товара. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в декабре настаивала на скорейшем принятии законопроекта о признании географического указания места производства товара объектом интеллектуальных прав.