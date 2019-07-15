Госперевозчик Башкирии получил 20 новых междугородних автобусов впервые за 8 лет

УФА, 15 июля. /ТАСС/. Госперевозчик Башкирии "Башавтотранс" получил 20 новых автобусов "НефАЗ" для выполнения междугородных рейсов. В ближайшее время парк предприятия пополнится еще шестью транспортными средствами, сообщил в понедельник представитель пресс-службы главы республики.

"Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров вручил ключи от 20 новых междугородних автобусов "НефАЗ", поступивших в парк ГУП "Башавтотранс". В ближайшее время автопарк предприятия пополнят ещё шесть больших междугородних автобусов", - говорится в сообщении.

Автобусы будут ездить из Уфы в города Башкирии, а также Татарстан, Пермский край и Оренбургскую область, охватив более 300 населенных пунктов. По словам заместителя генерального директора предприятия Сергея Паскина, изношенность междугородних автобусов достигает 80%. "В последний раз междугородние автобусы закупались в 2011 году, 26 единиц. Износ подвижного состава значителен, порядка 80%, поэтому обновление парка крайне актуально", - отметил он.

До 1 ноября "Башавтотранс" получит еще 74 городских автобуса большой вместимости, всего в 2019 году будет закуплено 527 единиц транспорта большого, среднего и малого классов, добавили в пресс-службе.