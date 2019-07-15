Бюджетный комитет Госдумы поддержал законопроект о корректировке демпфера на топливо

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Документ был внесен 12 июля группой депутатов - членов комитета Госдумы по бюджету и налогам во главе с председателем комитета Андреем Макаровым. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект 18 июля.

Законопроект также предусматривает введение с 1 августа 2019 года демпфера на авиакеросин.

Ранее данные поправки были внесены Госдуму правительством ко второму чтению законопроекта о редкоземельных металлах, однако документ отправили на доработку из-за нарушения процедуры.

Демпфирующий механизм предоставляет возможность компенсировать часть стоимости получаемой нефтеперерабатывающими заводами нефти для сдерживания роста цен на производимые ими нефтепродукты. Законопроект позволит повысить размер такой компенсации с 1 июля 2019 года с 60% до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива, а с 2020 года - с 50% до 68% для бензина и до 65% для дизтоплива.

Демпфер на авиакеросин будет применяться в зависимости от разницы экспортных цен на авиатопливо и условной стоимости на него в России. В 2019 году условная цена установлена на уровне 48,3 тыс. рублей за тонну. Компенсация для авиакеросина составит 70% в 2019 году и 65% с 2020 года.

Компенсация выпадающих доходов федерального бюджета, возникающих в связи с принятием данных мер, предполагается, в частности, за счет отнесения с 1 апреля 2020 года всех темных нефтепродуктов (включая мазут и судовое топливо) к средним дистиллятам. Кроме того, предлагается с 1 октября по 31 декабря 2019 года увеличить на 150 рублей на тонну действующую фиксированную надбавку к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче нефти.