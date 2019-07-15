Производитель телекоммуникационного оборудования стал резидентом ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Компания по разработке и серийному производству высокотехнологичных телекоммуникационных устройств "Бифорком Тек" получила статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" и планирует вложить создание производства более 120 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"За первые четыре года работы в столице - с 2019 по 2022 годы - предприятие вложит в экономику Москвы более 120 млн рублей. Также инвестор создаст для горожан 59 новых высокооплачиваемых рабочих мест. В Москве будет внедрено решение на базе технологии защищенной передачи данных, отвечающего по своим характеристикам мировым стандартам", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он добавил, что это позволит удовлетворить потребности российских компаний по замене устаревшего оборудования и снизить зависимость российского бизнеса и госкорпораций от иностранных поставщиков.

В сообщении уточняется, что на данный момент доля компании в целевом рыночном сегменте в РФ составляет около 10%. По данным пресс-службы, среди устройств, которые компания планирует производить на территории ОЭЗ, беспроводные маршрутизаторы 4G/5G, мультисервисные маршрутизаторы, радиоадаптеры, датчики и другое.

ОЭЗ "Технополис "Москва" - специализированная территория развития промышленной и технико-внедренческой деятельности столицы. Она включает в себя пять площадок, четыре из которых расположены в Зеленограде и одна в Печатниках. В настоящее время 63 компаниям присвоен статус резидента особой экономической зоны. Размещенные здесь предприятия получают ряд преференций от города: налоговые льготы, готовую инженерную инфраструктуру, режим свободной таможенной зоны и т. д.

При реализации новых инвестиционных проектов резидентами осуществлены инвестиции в размере 23,4 млрд рублей и создано 5,5 тыс. рабочих мест. Объем запланированных инвестиций резидентами ОЭЗ к 2025 году составляет порядка 66,7 млрд рублей, при этом должно быть создано около 16 тыс. рабочих мест.