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Университет "Синергия" заявил, что не имеет задолженностей перед ФНС

В пресс-службе "Синергии" также отметили, что счета университета никогда не блокировались

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Университет "Синергия" не имеет задолженностей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), а его счета никогда не блокировались, заявили ТАСС в пресс-службе "Синергии".

"Официально информируем о том, что у университета "Синергия" никаких задолженностей перед ФНС нет, счета университета никогда не блокировались", - заявила пресс-служба унивеситета.

В понедельник издание The Bell сообщило, что ФНС приостановила операции по счетам минимум шести компаний, связанных с бизнес-школой и частным университетом "Синергия" из-за налоговой задолженности. По данным издания, компании, связанные с "Синергией", имеют возможность принимать переводы, но самим им проводить транзакции запрещено, пока они не устранят нарушения.

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