В Совфеде предлагают снизить налоги на доходы от распоряжения правами на изобретения

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Совет по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации рекомендует правительству РФ обеспечить разработку законопроекта, который предусматривает снижение налогов на доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности. Об этом говорится в тексте рекомендаций совета (копия есть в распоряжении ТАСС), заседание которого состоялось в понедельник.

"Рекомендовать правительству РФ обеспечить разработку проекта федерального закона, предусматривающего введение пониженного налогообложения доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности", - говорится в документе.

По мнению Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), позиция которого отражена в материалах к заседанию совета, серьезным сдерживающим фактором развития рынка интеллектуальной собственности является дефицит финансовых ресурсов у правообладателей и авторов. Кроме того, ситуация усугубляется изъятием части доходов через налогообложение сделок.

В связи с этим ВОИР предлагает освободить от НДФЛ и налога на прибыль операции, связанные с выплатой авторского вознаграждения, продажи права по лицензионным договорам, а также продажи исключительного права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Кроме того, предлагается внести в Налоговый кодекс РФ положение, которое предусматривает возможность уменьшения НДФЛ на суммы затрат физлиц на патентование за рубежом, так как высокая стоимость патентования и поддержания патентов за границей "ограничивает возможности авторов по защите своих прав на внешних рынках, снижает экспортный потенциал страны, ограничивает геополитическое влияние".