Mitsubishi и Genscape внедрят технологию мониторинга данных для японского рынка энергии

ТАСС, 15 июля. Mitsubishi Research Institute будет сотрудничать с американской технологической компанией Genscape для предоставления услуг по передаче и мониторингу данных в режиме реального времени участникам японского рынка электроэнергии. Об этом сообщает издание Power Engineering International.

В апреле 2016 года японский розничный рынок электроэнергии был полностью либерализован, что привело к резкому росту активности его участников и необходимости обеспечения прозрачности и достоверности используемой информации. Для целей мониторинга подразделение Mitsubishi, занимающееся исследованиями, рассчитывало индекс оптового рынка электроэнергии на онлайн-платформе MPX.

В то же время, с открытием японского рынка компания Genscape стала применять собственную технологию мониторинга и предложила услугу Power RT, обеспечивающую аккумулирование и мониторинг данных в режиме реального времени. Поскольку изменения в генерировании энергии электростанциями существенно влияют на уровень цен, доступ к информации помогает участникам рынка не только заключать краткосрочные сделки, но и выстраивать долгосрочные стратегии.

Ранее технология Power RT уже была успешно протестирована на рынках Европы и Северной Америки.