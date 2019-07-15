Акционеры "Татнефти" не обсуждают продажу компании

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. "Татнефть" не готовится к продаже, высокий уровень дивидендов по итогам 2018 года - 100% от прибыли по РСБУ - связан с размером денежного потока, сообщил ТАСС глава компании Наиль Маганов.

"Ни о какой продаже речи идти не может. Для этого нет никаких причин или предпосылок", - сказал он. Решение о выплате 100% чистой прибыли по итогам 2018 года связано с генерированием "сильного" свободного денежного потока, который направляется на выплату дивидендов, пояснил Маганов.

"Наша дивидендная политика позволяет полностью финансировать инвестиционную программу и обеспечивать выплату высоких дивидендов на регулярной основе без ухудшения финансового положения компании", - добавил он.

Компания ожидает, что по итогам 2019 года объем чистого денежного потока не уступит показателю 2018 года, когда он составил 148 млрд рублей. По итогам первого квартала денежный поток компании достиг 41,7 млрд рублей, инвестиции - 19,3 млрд рублей.

"Татнефть" - пятая по объемам добычи нефти среди российских компаний по итогам 2018 года (29,5 млн тонн, стала второй по объему средств, направленных на дивиденды, уступив по этому показателю только "Роснефти").

По итогам 2018 года "Татнефть" направила на дивиденды 84,91 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции с учетом выплат за 6 и 9 месяцев прошлого года. Общая сумма дивидендов была равна 100% чистой прибыли компании по РСБУ или 197,5 млрд рублей. Для сравнения: дивиденды "Роснефти" по итогам 2018 года составили 274 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике, "Татнефть" направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какой показатель больше.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 36% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 25,75% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 34% акций, среди них нет владельцев более 5% уставного капитала.