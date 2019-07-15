В Gett обеспокоены возможной монополизацией рынка из-за сделки "Яндекс.Такси" и "Везет"

ТАСС, 15 июля. Один из ключевых игроков на российском рынке агрегаторов такси Gett выразил беспокойство в связи со сделкой по приобретению компанией "Яндекс.Такси" активов группы компаний "Везет". Подобная сделка может привести к монополизации рынка, заявил ТАСС основатель и генеральный директор агрегатора Дэйв Вайсер.

"Мы возмущены тем, что такая сделка даже обсуждается. Я уверен, что государству выгодна здоровая конкуренция на всех рынках, особенно в потребительском секторе. ФАС не может допустить создания подобных монополий", - подчеркнул он.

Вместе с тем в компании не стали уточнять, планирует ли Gett обращаться в антимонопольную службу в связи с этой сделкой. "Мы ждем заключения ФАС", - сказал Вайсер, отвечая на соответствующий вопрос.

О сделке

Ранее сервис "Яндекс.Такси" объявил о приобретении колл-центров и программного обеспечения сервиса "Везет". Согласно условиям сделки, акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. После завершения сделки 56,2% "Яндекс.Такси" будет принадлежать "Яндексу", 35% - Uber, а 5,3% - сотрудникам в рамках программы поощрения. Общая сумма сделки не разглашается.

Как заявили в "Яндекс.Такси", компании намерены подать ходатайство в ФАС уже в ближайшее дни. Стороны также ожидают, что сделка будет закрыта до конца 2019 года.

В свою очередь Mail.ru Group, предоставившая летом 2018 года агрегатору такси ГК "Везет" конвертируемый заем, заявила, что пока не давала согласия на сделку о приобретении "Яндекс.Такси" активов сервиса компании. При этом Mail.ru Group оставляет за собой право вето на сделку. Однако в группе компаний "Везет" на это ответили, что сделка с "Яндекс.Такси" не нарушала условий договоренностей с Mail.ru Group о привлечении конвертируемого займа у группы.

В июне 2018 года Mail.ru Group объявила о заключении соглашения с группой компаний "Везет" о конвертируемом займе в рамках подготовки к новому раунду инвестиций. Тогда условия предоставления займа и общий размер раунда не раскрывался, а в соответствии с соглашением Mail.Ru Group получила право конвертации займа в обыкновенные акции "Везет".