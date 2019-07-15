Анатолий Сердюков переизбран председателем совета директоров ОАК

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) переизбрал председателем совета бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Об этом говорится в сообщении ОАК.

"Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на своем заседании 12 июля 2019 года переизбрал председателем совета индустриального директора авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолия Сердюкова", - сообщается в публикации.

Председателем комитета совета директоров ОАК по стратегии избран заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, председателем комитета по бюджету избрана директор по экономике и финансам корпорации "Ростех" Оксана Лобанова, председателем комитета по аудиту стал проректор всероссийской академии внешней торговли по научной работе Минэкономразвития Павел Кадочников, а должность председателя комитета по кадрам и вознаграждениям занял президент фонда содействия инвестициям им. А. С. Попова Евгений Юрченко, уточнили в ОАК.

ОАК - российский холдинг, объединяющий 24 основных компании отечественного авиапромышленного комплекса и 15 авиаремонтных заводов. Владеет правами на марки гражданских и военных самолетов Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе. Входит в перечень стратегических предприятий РФ.